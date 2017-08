Umrl je priznani jazz kitarist in inovator John Abercrombie

New York, 23. avgusta - V 73. letu starosti je v torek na svojem newyorškem domu umrl priznani jazz kitarist in glasbeni inovator John Abercrombie, navajajo tuji mediji. Glasbenik je veljal za vplivnega kitarskega stilista. Začetki njegove poti segajo v 70. leta, ko so skupaj s klaviaturistom Janom Hammerjem in bobnarjem Jackom DeJohnettom izdali debitantski album.