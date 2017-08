Kitajski časnik: Kitajska mora v primeru severnokorejskega napada na ZDA ostati nevtralna

Peking, 11. avgusta - Če bo Severna Koreja uresničila grožnjo in napadla ZDA, mora Kitajska ostati nevtralna, če pa bodo ZDA napadle prve in skušale strmoglaviti režim v Pjongjangu, jih bo Kitajska ustavila, danes piše kitajski državni časnik Global Times. Kitajska in Severna Koreja imata po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dogovor o medsebojni obrambi.