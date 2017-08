Neurje prizadelo več delov Avstrije

Dunaj, 11. avgusta - Več delov Avstrije je ponoči prizadelo močno neurje. V kampu pri kraju Möllbrücke na avstrijskem Koroškem je veter prevrnil več počitniških prikolic, poškodovane so bile tri osebe, kamp pa so evakuirali. Po državi je bilo največ težav zaradi številnih podrtih dreves in odkritih streh, ponoči pa je bilo zaprtih tudi kar nekaj cest.