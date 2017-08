V Kamniku se danes začenja 14. festival Kamfest

Kamnik, 11. avgusta - Poletje v Kamniku bo te dni razgibal festival Kamfest. Dogajanje na glavnem odru v Keršmančevem parku bo drevi ob 20. uri uvedel koncert skupine Jardier, na otroškem odru bo nastopil cirkus Čupakabra, na večernem odru pa Daniel Vezoja. V devetih dneh se bo na petih odrih zvrstilo okoli 50 dogodkov, od glasbe in kina do poezije in gledališča.