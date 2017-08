Štirje Slovenci na SP v gorskem kolesarstvu

Ljubljana, 11. avgusta - Slovenske barve na svetovnem prvenstvu v gorskem kolesarstvu v avstralskem Cairnsu bodo branili Tanja Žakelj, Rok Naglič, Jure Žabjek in Monika Hrastnik, je potrdil selektor slovenske reprezentance Urban Ferenčak. SP bo med 5. in 10. septembrom, Žakljeva in Naglič bosta dirkala v olimpijskem krosu, Žabjek in Hrastnikova v spustu.