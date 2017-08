Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami

Ljubljana, 11. avgusta - Zjutraj in dopoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše v zahodni polovici Slovenije. Popoldne bodo padavine povečini ponehale, prehodno se bo delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.