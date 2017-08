Tragična prometna nesreča na počivališču Studenec

Postojna, 11. avgusta - Na avtocesti med Postojno in Razdrtim, na počivališču Studenec se je okoli ene ure zjutraj zgodila prometna nesreča, v kateri je 37-letni državljan Avstrije trčil v zadnji del tovornega vozila s priklopnikom. Pri tem je sopotnica izgubila življenje, voznik in dva otroka, ki sta še bila v avtomobilu, pa so bili poškodovani, so sporočili s PU Koper.