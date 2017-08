Sodišče kalifornijskemu bogatašu ukazalo odprtje javnega dostopa do plaže

San Francisco, 11. avgusta - Zvezno prizivno sodišče v San Franciscu je milijarderju Vinodu Khosli, soustanovitelju podjetja Sun Microsystems, ukazalo, da mora javnosti omogočiti dostop do plaže. Milijarder je dostop zaprl, potem ko je za 32,5 milijona dolarjev kupil zemljišče ob Tihem oceanu nedaleč od mesta v zalivu Half Moon, prebivalci pa so se na to pritožili.