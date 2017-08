Nevihte z močnim vetrom po državi povzročajo težave

Ljubljana, 10. avgusta - Nevihte z vetrom, ki so prešle državo, so povzročile kar nekaj težav. V Tolminu, Ivančni gorici in Ljubljani je veter podiral drevesa, v Celju je pod podrtim drevesom ostalo ujeto vozilo. V Kobaridu in Idriji pa je veter odkril streho hiše, je zapisano na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.