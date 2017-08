Ljubljana, 10. avgusta - Pogrešajo 72-letno Olgo Marijo Bedina iz Ljubljane. Visoka je od 160 do 165 cm, ima kostanjevosive lase in je suhe postave. Oblečena naj bi bila v svetle dolge bež hlače, temnejšo bluzo z dolgimi rokavi, obuta pa v svetlo sive čevlje. Pri sebi ima večjo svetlo bež torbico, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.