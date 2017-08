London/Frankfurt/Pariz, 10. avgusta - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali, osrednji indeksi so izgubili do okoli poldrugega odstotka vrednosti. V rdečem so tudi tečaji v New Yorku. Nafta se je pocenila, tečaj evra glede na dolar je pod pritiskom.