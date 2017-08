Ljubljana, 10. avgusta - Pokojnina lahko vpliva na uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Pokojnina v višini 500 evrov, ki jo ob določenih pogojih predvideva zadnja pokojninska novela, bo lahko vplivala zlasti na pravici do denarne socialne pomoči v primeru družine in do varstvenega dodatka, navaja vlada.