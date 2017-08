Soboško medgeneracijsko središče zgrajeno do tretje etape

Murska Sobota, 10. avgusta - Na mestu nekdanje restavracije Pomurke v središču Murske Sobote so danes uradno končali gradnjo skeleta oziroma tretjo gradbeno etapo medgeneracijskega središča z oskrbovanimi stanovanji, poslovnim delom in centrom za ponovno uporabo. Stroški so doslej malenkost presegli milijon, celotna vrednost projekta pa znaša dobre tri milijone evrov.