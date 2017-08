Ljubljanska borza: Tečaji navzgor

Ljubljana, 10. avgusta - Tečaji delnic na Ljubljanski borzi so se danes v povprečju zvišali, indeks SBI TOP je pridobil 0,85 odstotka. Med delnicami v indeksu so največ pridobile delnice KD Group in Pozavarovalnice Sava. Najprometnejše so bile delnice Krke, s katerimi je bilo ob poslih s svežnji za 2,4 milijona evrov prometa.