Mednarodni opazovalci Kenijce pozvali k potrpežljivosti

Nairobi, 10. avgusta - Mednarodni opazovalci, ki so spremljali torkove volitve v Keniji, so danes Kenijce pozvali k potrpežljivosti in opozorili, da je treba volilni komisiji dati čas, da opravi svojo nalogo. Komisija je sicer sporočila, da uradnih končnih rezultatov ni mogoče pričakovati do petka. Potrdili so tudi, da je prišlo do neuspešnega poskusa vdora v sistem.