Meteorologi opozarjajo na možnost nočnih krajevnih neurij v zahodni polovici Slovenije

Ljubljana, 10. avgusta - Agencija RS za okolje (Arso) opozarja, da lahko v drugi polovici noči in v petek zjutraj predvsem v zahodni polovici Slovenije nastanejo krajevna neurja. Pojavijo se lahko močne nevihte z nalivi, sunki vetra, udari strel in točo. Ob tem lahko narastejo nekatere manjše reke in hudourniki.