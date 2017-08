Četrti skupni film Jane Fonda in Roberta Redforda na Netflixu konec septembra

Los Angeles, 11. avgusta - Our Souls at Night, ki ga je posnel režiser Ritesh Batra, je četrti film, v katerem sta skupaj pred kamero stopila hollywoodska zvezdnika Jane Fonda in Robert Redford. Film, ki je bil posnet petdeset let po uspešnem filmu Bosonoga v parku, bo na Netflixu na voljo od 29. septembra. Pred tem ga bodo prikazali na beneškem filmskem festivalu.