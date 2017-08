Prometna napoved do 18. avgusta

Ljubljana, 10. avgusta - Zaradi praznika v večjem delu Evrope bo prihajajoči podaljšan konec tedna prometno najbolj obremenjen vikend v letošnji turistični sezoni. Številni bodo izkoristili konec tedna za pot na slovensko in hrvaško obalo, so sporočili iz prometnoinformacijskega (PIC) centra. Največ prometa v tej smeri pričakujejo v petek in soboto.