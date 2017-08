Hrvaška vrnila cene fitosanitarnega nadzora na prejšnjo raven

Zagreb, 10. avgusta - Hrvaška bo cene fitosanitarnega nadzora sadja in zelenjave na mejah z državami, ki niso članice EU, vrnila z 2000 na 90 kun, so za hrvaško tiskovno agencijo Hina povedali na hrvaškem kmetijskem ministrstvu. Zvišanje je vzbudilo burne reakcije sosednjih držav, ki so napovedale protiukrepe.