Celjski policisti v poostrenem nadzoru prometa zaznali 55 prekrškov

Celje, 10. avgusta - Celjski policisti so v torek na glavni cesti Celje-Laško-Vrhovo izvajali poostren nadzor prometa s poudarkom na meritvah hitrosti po sistemu Veriga. Med nadzorom so tako ugotovili 55 prekrškov in izdali 54 plačilnih nalogov. V nadzoru je sodelovalo pet policijskih patrulj, ki jim je pomagal tudi helikopter, so sporočili s Policijske uprave Celje.