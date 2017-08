V Novem mestu prihodnji teden 18. Jazzinty

Novo mesto, 12. avgusta - V Novem mestu se bo v ponedeljek začela 18. mednarodna delavnica s festivalom Jazzinty. Jazzovske delavnice, ki jo novomeški Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino pripravlja s sodelovanjem nizozemskega konservatorija Prins Claus in bo potekala do sobote, se bo udeležilo rekordnih 80 udeležencev iz desetih držav in 12 mentorjev.