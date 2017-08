Brazilci spet na vrhu, Slovenci 51.

Zürich, 10. avgusta - Brazilska nogometna reprezentanca je spet prevzela vodstvo na kakovostni lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Brazilci so prehiteli Nemce, ki so bili na vrhu le en mesec, na tretjem mestu pa je ostala Argentina. Švica in Poljska sta pridobili eno mesto ter sta zdaj četrta in peta, na šesto je nazadovala Portugalska.