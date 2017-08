V kraški jami našli ostanke živalskih kosti verjetno iz konca pleistocena

Ljubljana, 10. avgusta - V kraški jami blizu Sežane so našli ostanke živalskih kosti verjetno iz konca pleistocena. Nanje je s skupino jamarjev po naključju naletel sežanski jamar Ludvik Husu. Kot je povedal za STA, so se mu zdele zanimive, zato jih je nekaj prinesel iz jame v pregled. Kosti so po besedah arheologa Borisa Kavurja verjetno stare med 18.000 in 14.000 let.