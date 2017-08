Zasedenost parkirišč poleti v Ljubljani manjša, v Bohinju in Izoli večja

Ljubljana, 12. avgusta - Zasedenost parkirišč in prihodek s tega naslova sta po slovenskih turističnih mestih precej različna. V Ljubljani število parkiranih vozil zaradi dopustov dnevnih migrantov v juliju in avgustu upade, medtem ko je v Bohinju in Izoli takrat zasedenost največja. Na Bledu se medtem povečuje število prekrškovnih postopkov zaradi neplačane parkirnine.