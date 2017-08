Split, 10. avgusta - Hrvaškim gasilcem je v sredo zvečer oz. ponoči uspelo ukrotiti požare med Šibenikom in Vodicami ter pri Klisu in Trlju. Požar na Braču pa so lokalizirali. Je pa danes zjutraj zagorelo nad Sinjem, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.