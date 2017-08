Voznik na ljubljanski obvoznici oviral promet z vožnjo v napačno smer

Ljubljana, 10. avgusta - Na ljubljanski obvoznici med priključkoma Rudnik in Ljubljana center so nekaj pred pol enajsto opazili voznika, ki je vozil v napačno smer. Po nekaj minutah se je očitno zavedel nevarnega početja, o morebitnih posledicah pa prometnoinformacijski center ne poroča.

Je pa promet oviran na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru, saj poteka upočasnjeno z občasnimi zastoji. Pot se voznikom podaljša za približno 20 minut. Daljši zastoj je tudi na regionalni cesti Planina-Postojna.

Prav tako zastoji nastajajo na dolenjski avtocesti med Cikavo in Malim Vrhom proti Ljubljani ter na severni ljubljanski obvoznici pred Tomačevim proti Zadobrovi in pred Novim Jaršam proti Bežigradu. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Postojno in Ravbarkomando proti Ljubljani.

Zaradi del bo do 24. ure zaprta glavna cesta med Novim mestom in Metliko na prelazu Vahta. Obvoz je po cestah Novo mesto-Soteska-Črmošnjice-Črnomelj-Metlika.

Cesta Mokronog-Boštanj je zaprta pri Spodnjih Vodalah. Za tovorna vozila je obvoz po cesti Tržišče-Mokronog-Trebnje, po avtocesti Trebnje-Drnovo ter po glavni cesti Krško-Sevnica.

Po zadnjih podatkih je čakalna doba na mejnih prehodih Dragonja, kjer vozniki na vstop v državo čakajo eno uro, in Sečovlje, kjer je čakalna doba polovico krajša.