Ob vznožju Kuma se začenja 4. mednarodni glasbeni festival Ursus

Podkum, 11. avgusta - Na Medvedovi domačiji ob vznožju Kuma se bo danes začel 4. mednarodni glasbeni festival Ursus, ki do septembra vključuje tri koncerte. Nocoj bodo na sporedu mojstrovine Mozarta in Brahmsa v izvedbi violinistke Evgenie Epshtein, violista Vladimirja Kosjanenka, violončelista Mihovila Karuze, pianistke Vesne Podrugter in flavtista Marka Zupana.