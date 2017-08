Festival Glasbe sveta na gradu Kromberk in letos prvič tudi v Novi Gorici

Nova Gorica, 10. avgusta - Na gradu Kromberk in letos prvič tudi v Novi Gorici bo v avgustu in v začetku septembra potekal etno in jazz festival Glasbe sveta. Trije torkovi večeri bodo ponudili koncerte glasbenikov, ki se v svojem ustvarjanju naslanjajo na ljudsko glasbo ali na več desetletij uveljavljene glasbene vzorce, izročilu pa dodajo moderne glasbene trende.