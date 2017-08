V Ljubljani ta konec tedna e-športni dogodek NEST 2017

Ljubljana, 22. avgusta - Ekipa portala Gaming.si v sodelovanju s tehnološkim portalom Slo-Tech pripravlja video igričarski oziroma e-športni dogodek NEST 2017. Na dogodku, ki bo potekal 26. in 27. avgusta v ljubljanski BTC Areni, se bodo e-športne ekipe pomerile v priljubljenih video igrah Counter Strike, League of Legends, Hearthstone in Fifa 17.