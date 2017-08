Mladi v Mariboru opozorili na stanovanjsko problematiko

Maribor, 10. avgusta - Mestni mladinski svet Maribor (MMSM) je pred sobotnim mednarodnim dnevom mladih danes na Trgu Leona Štuklja začel kampanjo Najprej štalca, s katero opozarjajo na aktualno stanovanjsko problematiko mladih v mestu. Na trgu so simbolično postavili šotore in začeli zbirati podpise pod pobudo za to, da bi prazna občinska stanovanja namenili njim.