Washington preletelo rusko vojaško letalo, vendar z dovoljenjem

Washington, 10. avgusta - Washington in Bedminster v New Jerseyju, kjer počitnikuje predsednika ZDA Donald Trump, je v sredo preletelo rusko vojaško letalo, ki je malce razburilo Američane, vendar brez potrebe, saj je šlo za rutinski izvidniški prelet v skladu s pogodbo o odprtem nebu, ki velja od leta 2002. Rusi so med drugim preleteli tudi kongres in Pentagon.