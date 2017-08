Newyorške borze trgovanje zaključile s padci

New York, 9. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje zaključili v rdečem. Po ocenah borznih analitikov je na izid trgovanja vplivala usmeritev pozornosti vlagateljev v ostro retoriko, ki spremlja napete odnose med ZDA in Severno Korejo, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.