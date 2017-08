Koper, 9. avgusta - Ker delo načeloma osvobaja in je še nedavno pritiskala gospodarska kriza, bi moral biti brezposeln človek zdaj, ko je prostih delovnih mest naenkrat na pretek, zadovoljen, če dobi zaposlitev. Pa to ni nujno in samoumevno, v Primorskih novicah piše Nace Novak.