Neznanci vdrli v slovensko veleposlaništvo v Bruslju

Bruselj, 9. avgusta - Na slovensko veleposlaništvo v Bruslju so v noči na ponedeljek vdrli neznanci in po prvih podatkih odnesli hologramske nalepke, ki se uporabljajo za pečatenje poštnih pošiljk. Preiskava vseh okoliščin še poteka, so za STA danes potrdili na slovenskem zunanjem ministrstvu.