Zaloge in prodaja na debelo v ZDA junija navzgor

Washington, 9. avgusta - Ameriški grosisti so prodajo junija v primerjavi z majem povečali za 0,7 odstotka na 465,8 milijarde dolarjev. To je 5,5 odstotka več kot junija lani. Ministrstvo za trgovino ZDA poroča tudi, da so zaloge narasle za 0,7 odstotka na 599,4 milijarde dolarjev, kar je 2,8 odstotka več kot junija lani.