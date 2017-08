Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 9. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji na cesto Draženci-Ptuj. Na primorski avtocesti v delovni zapori med Uncem in Postojno, na viaduktu Ravbarkomanda proti Kopru, promet poteka samo po enem prometnem pasu. Zapora bo predvidoma do 7. ure zjutraj. Možni so zastoji.