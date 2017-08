Največ najstniških mater je iz vzhodnih članic EU

Luxembourg, 12. avgusta - Med ženskami, ki so prvič postale matere, je bilo leta 2015 v EU štiri odstotke najstnic in približno isti delež žensk, starejših od 40 let. Največji delež najstniških mater je v vzhodnih članicah povezave in Veliki Britaniji, v Sloveniji pa je med najnižjimi v uniji, kaže statistika, ki jo je ta teden objavil evropski statistični urad Eurostat.