Svet za otroke in družino bo z delom predvidoma začel septembra

Ljubljana, 15. avgusta - Pod okriljem ministrstva za delo deluje šest različnih vladnih komisij in delovnih skupin, julija pa je bil imenovan tudi svet za otroke in družino, ki bo z delom predvidoma začel septembra. Na vladi ne razmišljajo, da bi katero telo ukinili, prav tako pa ne nameravajo ustanoviti nove, so za STA pojasnili v uradu vlade za komuniciranje.