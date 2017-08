London/Frankfurt/Pariz, 9. avgusta - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes znižali. Razpoloženje na borzah na stari celini, kot tudi na azijskih in newyorških borzah, namreč krojijo napeti odnosi med ZDA in Severno Korejo. Evro izgublja vrednost, nafta pa se draži.