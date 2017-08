Na območju Mežice zagorel avtobus

Mežica, 9. avgusta - Nekaj pred 15. uro je na avtobusni postaji v Senčni vasi v občina Mežica zagorel avtobus, na katerem ni bilo potnikov. Požar so pogasili poklicni in prostovoljni gasilci, reševalci pa so v slovenjgraško bolnišnico prepeljali voznika, ker se je nadihal dima, je navedeno na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.