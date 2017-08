Ljubljanska borza: SBI TOP končal v rdečem

Ljubljana, 9. avgusta - Na Ljubljanski borzi je indeks blue chipov SBI TOP današnje trgovanje končal pri vrednosti 801,90 točke, kar je 11,09 točke oz. 1,36 odstotka manj kot v torek. Najbolj so se pocenile Petrolove delnice, ki so izgubile več kot štiri odstotke, najbolj podražile pa delnice Gorenja. Z delnicami Telekoma Slovenije so sklenili največ poslov.