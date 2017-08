Za obisk Katarja prebivalci 80 držav ne potrebujejo več vizuma

Doha, 9. avgusta - Katar, ki je še vedno izoliran s strani njegovih sosed v okviru diplomatske krize, je danes predstavil seznam 80 držav, ki za vstop v državo ne potrebujejo več vizuma, med njimi so tudi članice EU, ki so del schengenskega območja. Katar želi z novim ukrepom spodbuditi letalski promet in turizem, piše francoska tiskovna agencija AFP.