Odpoklic igrače Maša in Medved, kitajskega porekla

Ljubljana, 9. avgusta - Zdravstveni inšpektorat je iz prodaje odpoklical igračo Maša in Medved, kitajskega porekla. Opravljene analize igrače so pokazale, da vsebnost di-2-etilhekstil ftalata v medvedu in glavi punčke presega mejne vrednosti. Presežena količina ftalatov lahko v stiku s slino vpliva na zdravje otrok, so sporočili z zdravstvenega inšpektorata.