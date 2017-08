Forbes: Calvin Harris že peto leto najbolje plačani DJ

New York, 10. avgusta - Calvin Harris je že petič zapored osvojil prvo mesto na Forbesovi lestvici najbolje plačanih DJ-jev na svetu. V minulem letu je zaslužil 48,5 milijonov ameriških dolarjev. Na drugo mesto se je uvrstil priljubljeni DJ Tiesto z 39 milijoni dolarjev zaslužka, tretje pa so zasedli The Chainsmokers z 38 milijoni dolarjev.