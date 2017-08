Vlomil v bencinski servis in si postregel s cigareti, čipsom in sladoledom

Senožeče, 9. avgusta - V torek ponoči so policisti obravnavali vlom v prostore bencinskega servisa v Senožečah, iz katerega je vlomilec odnesel več škatlic cigaret, čips, sladoled, čokolade ipd. Sežanski policisti so kmalu prišli na sled 25-letnemu državljanu Nemčije, v nahrbtniku katerega so našli izdelke, ki bi lahko izvirali iz vloma.