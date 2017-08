Slovenski raziskovalci z odkritjem, pomembnim za razvoj kvantnih tehnologij

Ljubljana, 9. avgusta - Raziskovalci Instituta Jožef Stefan (IJS) ter Fakultete za matematiko in fiziko (FMF) Univerze v Ljubljani so prišli do odkritja, s katerim so razrešili skrivnost magnetnega stanja v pomembnem modelskem sistemu, ki je begala raziskovalce že več kot 40 let. Odkritje prinaša nove možnosti za razvoj kvantnih tehnologij.