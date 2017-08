Kenijska opozicija: Hekerji prikrojili rezultate predsedniških volitev

Nairobi, 9. avgusta - V Keniji je v mesta Kisumu danes prišlo do spopadov med protestniki in policijo. Proteste so pripravili, potem ko je opozicija zatrdila, da so hekerji vdrli v informacijski sistem volilne komisije in prikrojili rezultate torkovih predsedniških volitev, na katerih je po delnih izidih s 54,4 odstotka glasov zmagal sedanji predsednik Uhuru Kenyatta.