V Istri kljub suši pričakujejo količinsko vsaj povprečno trgatev

Koper, 9. avgusta - Kljub dolgemu sušnemu obdobju so razmere v istrskih vinogradih po nedeljskem deževju dokaj dobre. Tako v Vinakopru pričakujejo, da bo letošnja trgatev količinsko povprečna in bi morali pridelati med 4500 in 4600 ton grozdja, glede kakovosti pa zaenkrat dobro kaže, pravi glavni enolog pri koprskem vinarju Boštjan Zidar.