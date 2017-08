Vozil pod vplivom alkohola in za enkrat prekoračil dovoljeno hitrost

Novo mesto, 9. avgusta - Novomeški policisti so v začetku tega tedna ob merjenju hitrosti na regionalni cesti, kjer je hitrost omejena na 50 kilometrov na uro, naleteli na 28-letnika, ki je z osebnim avtomobilom Audi A4 avant peljal kar 106 kilometrov na uro. Ko so ga ustavili, so ugotovili, da vozi pod vplivom alkohola.