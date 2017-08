V enajstih nesrečah povožena divjad, mariborski policisti svetujejo previdnost

Maribor, 9. avgusta - Mariborske policiste so v zadnjem dnevu oz. v 24 urah obvestili o kar 11 nesrečah, v katerih je prišlo do trčenja z divjadjo. Voznikom svetujejo, naj na odsekih, opremljenih z znaki, ki opozarjajo na možen prehod divjadi čez cesto, vozijo posebej previdno in s prilagojeno hitrostjo.